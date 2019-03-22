МИД Украины выразил протест России в связи с решением суда по делу Гриба

Фото: страница Игоря Гриба в Facebook

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, осудившем украинца Павла Гриба за содействие терроризму, и требует отменить приговор. Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу назначил Грибу шесть лет колонии общего режима — ровно столько, сколько просила прокуратура . Как доказало следствие, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны. "МИД Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации от 22 марта 2019 года об осуждении гражданина Украины Павла Гриба на 6 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в принуждении к террористическим действиям", — говорится в заявлении МИД на сайте. МИД считает, что РФ нарушила нормы и принципы международного права, а также, что решением суда российская сторона нарушила права человека. "Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение на Украину", — сказали в МИД, потребовав также от международного сообщества усилить давление на РФ. На оглашении приговора Гриб был в медицинской маске. На прошлых заседаниях он неоднократно жаловался на "боли, тошноту, температуру" и отмечал, что "если я нормально выгляжу, это не значит, что я нормально себя чувствую". При этом уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляла, что Гриб "находится на грани жизни и смерти", ему требуется немедленная операция на сердце, "ведь состояние здоровья сверхкритическое". Кроме того, украинский омбудсмен утверждала, что Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением. Члены Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области, посетившие Гриба в СИЗО в начале марта, сочли, что "состояние его здоровья улучшается".