СБУ обвинила Россию в подготовке теракта в метро

«По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов», — сообщили в СБУ.

Отмечается, что подозреваемый уже задержан. У него изъяли 600 граммов взрывчатого вещества, информирует URA.RU.

Как ранее писал News.ru, суд Северо-Кавказского военного округа определился с датой приговора украинцу Павлу Грибу, обвиняющемуся в призывах к теракту. Этому предшествовали прения сторон, которые длились весь день.