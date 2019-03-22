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СБУ обвинила Россию в подготовке теракта в метро 

News.ru + ещё 18 2 часа назад
Фото: News.ru
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила спецслужбы России в попытке устроить теракт в метро Харькова.
«По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов», — сообщили в СБУ.
Отмечается, что подозреваемый уже задержан. У него изъяли 600 граммов взрывчатого вещества, информирует URA.RU.
Как ранее писал News.ru, суд Северо-Кавказского военного округа определился с датой приговора украинцу Павлу Грибу, обвиняющемуся в призывах к теракту. Этому предшествовали прения сторон, которые длились весь день.
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В мире , Происшествия , Украина , СБУ , РИА Ura.ru , Харьков
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