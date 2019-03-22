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Тегеран считает неприемлемым решение Трампа по Голанским высотам 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
МИД Ирана осудил заявление президента США Дональда Трампа о статусе Голанских высот. Об этом, как сообщил телеканал Press TV, заявил в пятницу официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми.
"Незаконное и неприемлемое признание [США суверенитета Израиля над Голанскими высотами] не изменят того факта, что [Голаны] принадлежат Сирии", — заявил Гасеми.
Он также подчеркнул, что Голанские высоты являются частью Сирии, "согласно резолюции Совета Безопасности ООН".
"Необдуманные решения Трампа приведут Ближний Восток к череде кризисов", — отметил дипломат.
Президент США в четверг написал на своей странице в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение и важны для его безопасности.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.
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В мире , США , Дональд Трамп , МИД , Совбез ООН , Израиль , Иран , Сирия , Тегеран
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