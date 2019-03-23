Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киргизия попросила защиты для своих граждан в Якутии 

360tv.ru + ещё 4 13 минут назад
Фото: 360tv.ru
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков встретился с послом России Николаем Удовиченко и попросил защиты для своих соотечественников в Якутии после случая изнасилования женщины мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба киргизского парламента.
Джумабеков выразил свое сожаление в связи с произошедшим. Парламентарий попросил Удовиченко обеспечить безопасность для граждан Киргизии на фоне нарастающих в республике антимигрантских настроений.
Ранее в Якутию прибыла киргизская делегация. Она извинилась перед семьей и близкими потерпевшей, а также всеми россиянами за поступок соотечественника.
Тем не менее, члены делегации напомнили, что все проблемы и конфликты стоит решать законным путем и попросили жителей Якутии не нарушать закон.
Напомним, что в Якутске 23-летний выходец из Киргизии изнасиловал женщину, после чего привез ее к знакомым. Потерпевшая сбежала, всех виновных задержали.
Инцидент всколыхнул общественность. Люди стали организовывать митинги с требованиям ужесточить миграционное законодательство.
360tv.ru: последние новости
Мюллер завершил расследование о связях Трампа с Россией Порошенко согласился признать выбор украинского народа Фотографа Ким Чен Ына уволили за ущерб «верховному достоинству»
Комментарии4
В мире , Кыргызстан
Читайте также
Видео
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Политолог жестко оконфузился на шоу Соловьева
Общество
В сеть попало видео спасения провалившегося под лед ребенка
Происшествия Общество
Пока вы спали: Кому положены две пенсии
Общество
«Огонь на поражение»: как в Нижнекамске зарезали полицейского
Происшествия Статьи
Корабль разнес набережную при швартовке
Происшествия Общество
Перевал Дятлова: сенсационная находка журналистов
Происшествия Статьи
«Оказалась ненужной»: что убило Началову
Шоу-бизнес Статьи
В столичном метро появились новые поезда
Новости Москвы
В Нижнекамске мужчина убил полицейского
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение