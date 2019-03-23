Киргизия попросила защиты для своих граждан в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков встретился с послом России Николаем Удовиченко и попросил защиты для своих соотечественников в Якутии после случая изнасилования женщины мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба киргизского парламента.

Джумабеков выразил свое сожаление в связи с произошедшим. Парламентарий попросил Удовиченко обеспечить безопасность для граждан Киргизии на фоне нарастающих в республике антимигрантских настроений.

Ранее в Якутию прибыла киргизская делегация. Она извинилась перед семьей и близкими потерпевшей, а также всеми россиянами за поступок соотечественника.

Тем не менее, члены делегации напомнили, что все проблемы и конфликты стоит решать законным путем и попросили жителей Якутии не нарушать закон.

Напомним, что в Якутске 23-летний выходец из Киргизии изнасиловал женщину, после чего привез ее к знакомым. Потерпевшая сбежала, всех виновных задержали.

Инцидент всколыхнул общественность. Люди стали организовывать митинги с требованиям ужесточить миграционное законодательство.