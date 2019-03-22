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В Госдепе пригрозили последствиями за задержание сторонников Гуаидо 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Представитель Госдепа США заявил, что задержание венесуэльскими властями сторонников главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо не останется без последствий.
«Соединённые Штаты осуждают рейды служб безопасности (президента Николаса. — RT) Мадуро и задержание Роберто Марреро, главы штаба временного президента Хуана Гуаидо, и Луиса Агилара», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Гуаидо заявил, что власти задержали «руководителя его аппарата» Роберто Марреро.
Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Мадуро ответными мерами за «незаконное задержание» сторонника Гуаидо.
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В мире , Латинская Америка , США , Джон Болтон , Луис Агилар , Госдеп США , РИА Новости , Венесуэла
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