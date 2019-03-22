«Не надо давить»: Зеленский не отменит русский язык

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык… Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, это потрясающе. Все переходят на украинский язык с большим удовольствием, у нас и так образовательная система сегодня так выстроена…», — указал актер.

Он также спрогнозировал, что украинцы в большинстве своем будут говорить на украинском языке в ближайшем будущем.

«У нас следующие поколения будут говорить по-украински. Мои дети спокойно говорят по-украински. Они знают русский язык, но они уже начинают переводить с украинского на русский, когда со мной говорят», — пояснил кандидат на пост главы государства.

Зеленский подчеркнул, что, согласно украинской конституции,

государственным языком является украинский и должен им оставаться, однако власти должны гарантировать свободное развитие и использование других языков.

Накануне депутаты Верховной рады внесли около 2 тыс. поправок в законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который осенью прошлого года был принят в первом чтении.

Закон предполагает официальное утверждение украинского языка как единственного государственного, а также предусматривает запрет на попытки введения многоязычия.

Подобные действия будут расцениваться как «направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя», что может повлечь уголовное наказание. Также законопроект вводит понятие «публичное унижение украинского языка».

В начале нынешнего года, после доработки законопроекта, депутаты перешли ко второму чтению. Но процесс явно затянется — до президентских выборов, которые состоятся 31 марта, он явно не будет принят.

Ко второму чтению украинский парламент уже исключил из текста документа пункт об уголовной ответственности за публичное унижение или неуважение государственного языка, однако и это не снимает все противоречия в законопроекте.

Также в четверг, 21 марта, косвенно против закона о языке, инициированного президентом страны Петром Порошенко , высказался и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков , передает НСН.

Глава ведомства выразил мнение, что украинцев, которые предпочитают говорить на русском языке, не следует притеснять. Правоохранитель рассказал, что сам является выходцем из восточной Украины и поэтому негативно относится к «языковым люстрациям и соревнованиям».

За день до этого Служба безопасности Украины и Украинский государственный центр радиочастот прекратили работу нелегальной радиостанции в городе Изюм Харьковской области Украины. На данной волне транслировались российские шансон и поп-музыка.

В Киеве сообщили, что закрытая радиостанция осуществляла вещание «российского радиоконтента» без лицензии.

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин, находясь в Крыму на праздновании 5-летней годовщины вхождения полуострова в состав РФ, рассказал, что отношения россиян и украинцев остаются хорошими, однако Москва и нынешние украинские власти не понимают друг друга и не факт, что смогут найти общий язык.

«Русский и украинский народ никогда не ссорились, и сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу, добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений», — указал российский лидер.

Он также признался, что Кремль порой неприятно удивляется решениям нынешних украинских властей.

«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» С ума сошел?» — сказал Путин.

В начале нынешнего месяца официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила отношение к русскому языку в Белоруссии и на Украине, заявив, что ситуация в этих странах несопоставима, передает ФАН.

Поводом для высказывания Захаровой стала инициатива оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) по ограничению трансляции русскоязычных каналов. Проще говоря, активисты БНФ предложили сделать то, что уже реализовано властями на Украине.

По мнению официального представителя МИД РФ, это — нормальная ситуация, когда звучат различные предложения, но в Белоруссии особое отношение к русскому языку и России.