Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России

Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.

По его словам, сейчас выполняются предусмотренные конвенцией процедуры​​​. Минприроды надеется, что в первые две недели июля комиссия ООН приступит к подготовке рекомендаций.

"Все неплохо, все идет в рабочем порядке. Комиссия слышит нашу аргументацию", — сказал Храмов.

Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации.

Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет, сообщает РИА Новости