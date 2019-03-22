Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
По его словам, сейчас выполняются предусмотренные конвенцией процедуры. Минприроды надеется, что в первые две недели июля комиссия ООН приступит к подготовке рекомендаций.
"Все неплохо, все идет в рабочем порядке. Комиссия слышит нашу аргументацию", — сказал Храмов.
Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации.
Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет, сообщает РИА Новости.
Арктический шельф России на предмет добычи нефти и газа изучен очень слабо. В настоящий момент в условиях сложной ледовой обстановки реализуются всего два проекта в мире. Один из них — российский. В сентябре в интервью журналу "Газпром" о перспективах работы в этом направлении рассказал профессор Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель.