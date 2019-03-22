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В США на пляже нашли странную рыбу 

РИА Новости 45 минут назад
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Рыба практически полностью находилась в песке, над поверхностью оставалась только голова. Возможно, ее прибило к берегу во время шторма.
"Нам часто звонят с сообщениями о странных рыбах, но эта находка по-настоящему редкая", — заявили специалисты из Seaside Aquarium, приехавшие по вызову и нашедшие змеевидного угря.
Они выкопали рыбу и поместили в контейнер с водой. По заявлению биологов, они приняли решение забрать рыбу на реабилитацию из-за ее ослабленного состояния, а также повреждения грудных плавников.
Тихоокеанский змеевидный угорь считается очень редким видом угря. Он обитает в водах Перу, заплывает в Северную Калифорнию, но практически не встречается в штате Вашингтон.
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В мире , Видео , Fox News , США
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