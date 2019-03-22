В США на пляже нашли странную рыбу

Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News

Рыба практически полностью находилась в песке, над поверхностью оставалась только голова. Возможно, ее прибило к берегу во время шторма.

"Нам часто звонят с сообщениями о странных рыбах, но эта находка по-настоящему редкая", — заявили специалисты из Seaside Aquarium, приехавшие по вызову и нашедшие змеевидного угря.

Они выкопали рыбу и поместили в контейнер с водой. По заявлению биологов, они приняли решение забрать рыбу на реабилитацию из-за ее ослабленного состояния, а также повреждения грудных плавников.

Тихоокеанский змеевидный угорь считается очень редким видом угря. Он обитает в водах Перу, заплывает в Северную Калифорнию, но практически не встречается в штате Вашингтон.