Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в ходе предстоящих выборов президента страны он поддержит действующего главу государства Петра Порошенко.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу «1+1».
«Я считаю, что сегодня, в условиях, которые сложились, Петр Порошенко наиболее подготовленный», — сказал глава СНБО, отвечая на соответствующие вопросы.
Также Турчинов не стал комментировать обвинения в коррупции в адрес его бывшего заместителя Олега Гладковского, заявив, что «выносить приговоры для правового государства некорректно».
Ранее Порошенко пообещал жителям Украины построить «великую страну богатых людей».