Турчинов заявил о поддержке Порошенко на президентских выборах

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «1+1».

«Я считаю, что сегодня, в условиях, которые сложились, Петр Порошенко наиболее подготовленный», — сказал глава СНБО, отвечая на соответствующие вопросы.

Также Турчинов не стал комментировать обвинения в коррупции в адрес его бывшего заместителя Олега Гладковского, заявив, что «выносить приговоры для правового государства некорректно».

Ранее Порошенко пообещал жителям Украины построить «великую страну богатых людей».