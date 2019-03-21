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Турчинов заявил о поддержке Порошенко на президентских выборах 

RT на русском + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в ходе предстоящих выборов президента страны он поддержит действующего главу государства Петра Порошенко.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу «1+1».
«Я считаю, что сегодня, в условиях, которые сложились, Петр Порошенко наиболее подготовленный», — сказал глава СНБО, отвечая на соответствующие вопросы.
Также Турчинов не стал комментировать обвинения в коррупции в адрес его бывшего заместителя Олега Гладковского, заявив, что «выносить приговоры для правового государства некорректно».
Ранее Порошенко пообещал жителям Украины построить «великую страну богатых людей».
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