Израильский танк обстрелял пост боевиков в Газе в ответ на беспорядки

Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков в ответ на беспорядки на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Протесты палестинцев военные назвали "особенно бурными" и добавили, что те в течение дня также запускали через границу воздушные шары с зажигательными и взрывчатыми веществами.

"Танк Армии обороны Израиля атаковал военный пост ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на особенно бурные беспорядки вдоль забора безопасности… а также взрывные и зажигательные шары, которые были выпущены в течение дня", — сказано в пресс-релизе.

Информации о пострадавших не поступало. На движение ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за все агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава.