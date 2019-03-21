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Израильский танк обстрелял пост боевиков в Газе в ответ на беспорядки 

Р-Спорт + ещё 2 52 минуты назад
Фото: © AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков в ответ на беспорядки на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Протесты палестинцев военные назвали "особенно бурными" и добавили, что те в течение дня также запускали через границу воздушные шары с зажигательными и взрывчатыми веществами.
"Танк Армии обороны Израиля атаковал военный пост ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на особенно бурные беспорядки вдоль забора безопасности… а также взрывные и зажигательные шары, которые были выпущены в течение дня", — сказано в пресс-релизе.
Информации о пострадавших не поступало. На движение ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за все агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава.
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В мире , Ближний Восток , Хамас , ЦАХАЛ
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