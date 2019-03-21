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Зеленский заявил о необходимости референдума по вступлению Украины в НАТО и ЕС 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что решение о вступлении Украины в НАТО и ЕС должно быть принято жителями страны посредством референдума.
"Должен быть референдум, украинцы должны решать, куда они вступают — в тот или иной союз", — заявил он в четверг в интервью нескольким западным СМИ, видео которого размещено на YouTube-канале команды Зеленского "Зе!Президент".
Кроме того, Зеленский усмотрел связь между недавним решением о внесении изменений в конституцию Украины и предстоящими выборами президента страны. "То политическое решение, которые сейчас было принято у нас в конституцию, что мы движемся в ЕС и в НАТО, оно было просто предвыборным", — сказал шоумен. Он также отметил, что хотел бы видеть Украину в составе Европейского союза и НАТО и готов помогать стране двигаться в этом направлении.
19 февраля действующий президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в конституцию страны, в которой теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Одновременно в статью о полномочиях самого президента вписана фраза о том, что он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
План Волкера
Зеленский также заявил, что поддерживает план по урегулированию в Донбассе специального представителя Государственного департамента по вопросам Украины Курта Волкера и видит решение ситуации во введении миротворцев в регион.
"Мне нравится план Волкера, наши взгляды совпадают: линия разграничения, заходят миротворцы сначала в города и маленькие села, затем уже в Донецк и Луганск. И тогда хотя бы есть прекращение огня", — сказал он.
Он подчеркнул, что "если есть хоть какая-то возможность закончить войну закончить, надо сделать все для того, чтобы прекратили умирать люди". "Прежде всего, надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", — сказал Зеленский.
Он также отметил, что минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе не работают, в связи с чем, по его мнению, "надо расширять стол переговоров и привлекать Великобританию и США". "И конечно, нужно говорить и с представителями РФ", — добавил Зеленский.
Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Согласно последним данным опроса украинской социологической группы "Рейтинг", лидером президентской гонки является Владимир Зеленский с результатом 24,9%. За ним следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (18,8%) и Петр Порошенко (17,4%).
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Комментарии41
В мире , Видео , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Курт Волкер , ЕС , Госдеп США , НАТО
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