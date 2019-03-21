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Зеленский призвал украинские власти «не давить» русский язык 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что притеснять русский язык недопустимо.
«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык.
Мои дети спокойно говорят по-украински. Они знают русский язык, они уже начинают переводить с украинского на русский, когда со мной говорят», — сказал Зеленский, передают «Украинские новости».
Кандидат в президенты отметил, что по Конституции, государственным языком является украинский, он должен им оставаться, но при этом власти «должны гарантировать свободное развитие и использование других языков».
Ранее председатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал закон о госязыке, заявив, что эта норма лишит русский и другие языки национальных меньшинств защиты, которые предусмотрены конституцией страны.
Напомним, публичное использование «русскоязычного культурного продукта» запретили облсоветы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, Львовской областях.
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Комментарии
В мире , Образование , Политика , Украина , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский
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