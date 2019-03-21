Аваков заявил об участии в выборах в парламент в составе «Народного фронта»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о своем участии в составе партии "Народный фронт" в парламентских выборах. "Партия "Народный фронт" на своем съезде объявила об участии нашей политической силы в парламентских выборах. Когда начнется парламентская избирательная кампания, мы определимся с форматом нашего участия более конкретно. Политический ландшафт Украины изменится после 21 апреля, тогда и будем принимать решение о формате участия в парламентских выборах", — заявил Аваков в интервью интернет-изданию "Новое время". По его словам, возможно, будет образовано некое объединение с политическими силами. Выборы в украинский парламент состоятся осенью 2019 года.