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Аваков заявил об участии в выборах в парламент в составе «Народного фронта» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о своем участии в составе партии "Народный фронт" в парламентских выборах.
"Партия "Народный фронт" на своем съезде объявила об участии нашей политической силы в парламентских выборах. Когда начнется парламентская избирательная кампания, мы определимся с форматом нашего участия более конкретно. Политический ландшафт Украины изменится после 21 апреля, тогда и будем принимать решение о формате участия в парламентских выборах", — заявил Аваков в интервью интернет-изданию "Новое время".
По его словам, возможно, будет образовано некое объединение с политическими силами.
Выборы в украинский парламент состоятся осенью 2019 года.
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В мире , Украина , Арсен Аваков , Верховная Рада
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