Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о своем участии в составе партии "Народный фронт" в парламентских выборах.
"Партия "Народный фронт" на своем съезде объявила об участии нашей политической силы в парламентских выборах. Когда начнется парламентская избирательная кампания, мы определимся с форматом нашего участия более конкретно. Политический ландшафт Украины изменится после 21 апреля, тогда и будем принимать решение о формате участия в парламентских выборах", — заявил Аваков в интервью интернет-изданию "Новое время".
По его словам, возможно, будет образовано некое объединение с политическими силами.
Выборы в украинский парламент состоятся осенью 2019 года.