Зеленский заявил, что баллотируется на один срок

"Я прихожу на один срок, потому что у нас все политики, которые приходят сегодня во власть, все думают о том, а что будет через пять лет, не о том, что надо решать сейчас проблемы, а как так сделать, чтобы я остался… я не думаю о своих рейтингах", — заявил Зеленский в интервью, которое в четверг опубликовала его пресс-служба на YouTube.

Шоумен пояснил, что решил баллотироваться, поскольку на Украине "появился реальный вакуум в политическом пространстве, где народ реально не доверяет ни одному из топовых политиков".

"Я хочу что-то сделать. Я хочу привести порядочных, профессиональных людей во власть. В принципе, настроение и тембр политического истеблишмента я бы хотел поменять, насколько это возможно", — добавил Зеленский.