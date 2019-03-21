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Зеленский заявил, что баллотируется на один срок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что баллотируется на один президентский срок.
Об этом политик заявил в интервью с представителями мировых СМИ, среди которых New York Times, Washington Post, Bloomberg, Spiegel, Economist, Figaro, Atlantic Council и Kyivpost.
"Я прихожу на один срок, потому что у нас все политики, которые приходят сегодня во власть, все думают о том, а что будет через пять лет, не о том, что надо решать сейчас проблемы, а как так сделать, чтобы я остался… я не думаю о своих рейтингах", — заявил Зеленский в интервью, которое в четверг опубликовала его пресс-служба на YouTube.
Шоумен пояснил, что решил баллотироваться, поскольку на Украине "появился реальный вакуум в политическом пространстве, где народ реально не доверяет ни одному из топовых политиков".
"Я хочу что-то сделать. Я хочу привести порядочных, профессиональных людей во власть. В принципе, настроение и тембр политического истеблишмента я бы хотел поменять, насколько это возможно", — добавил Зеленский.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Washington Post , Bloomberg , Spiegel , New York Times
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