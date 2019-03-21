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На Украине девять кандидатов в президенты получили госохрану 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Reuters
Девяти кандидатам в президенты Украины предоставлена охрана со стороны Национальной полиции. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
«Под охраной девять кандидатов в президенты», — приводит его слова телеканал «112 Украина».
При этом Аваков не стал называть имена кандидатов, которым предоставили охрану.
Отмечается, что охрана предоставлена по заявлению самих участников предвыборной гонки.
Ранее кандидат в президенты Украины Александр Вилкул заявил о нападении на его сторонников.
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В мире , Украина , Александр Вилкул , Арсен Аваков
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