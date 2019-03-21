На Украине девять кандидатов в президенты получили госохрану

Девяти кандидатам в президенты Украины предоставлена охрана со стороны Национальной полиции. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков

«Под охраной девять кандидатов в президенты», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

При этом Аваков не стал называть имена кандидатов, которым предоставили охрану.

Отмечается, что охрана предоставлена по заявлению самих участников предвыборной гонки.