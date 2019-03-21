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Глава МВД Украины назвал причину ссоры с Порошенко 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко не должен контролировать МВД, заявил глава этого ведомства Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Запись доступна на YouTube.
По его словам, должность министра внутренних дел замкнута на парламент, а сам руководитель МВД должен быть «серьезной фигурой, обеспечивающей совсем другие функции».
«У Петра Алексеевича [Порошенко] на это совсем другой взгляд, более патриархально-традиционный, в духе советско-украинской политики», — пояснил Аваков.
Именно попытка Порошенко получить полный контроль над МВД и стала причиной их ссоры, продолжил министр. Он подчеркнул, что в данный момент у него с президентом «нейтральные отношения».
«Петр Алексеевич любит контролировать абсолютно все, и он на ключевых позициях хотел иметь людей, которых полностью на 100 процентов понимал. Но в данном случае так не произошло», — добавил он.
О том, что конфликт между Порошенко и Аваковым длится со дня избрания действующего президента Украины 25 мая 2014 года, стало известно осенью 2017-го. Депутат Верховной Рады Антон Геращенко рассказал, что причиной стали разногласия в подходах к криминальным расследованиям и вопросам безопасности — Порошенко хотел сконцентрировать власть в своих руках.
Позже Аваков прокомментировал эту информацию, уточнив, что с президентом у него рабочие дискуссии, которые носят дружеский характер.
В июне 2017-го депутат Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко обвинил главу МВД в подготовке силового захвата власти.
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Комментарии1
В мире , Украина , Сергей Лещенко , Петр Порошенко , Арсен Аваков , Дмитрий Гордон , МВД , Верховная Рада
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