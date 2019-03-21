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Траволта поужинал с Песковым 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Highland Film Group (HFG)
Актер Джон Траволта и актриса Хелен Миррен посетили Москву и приняли участие в гала-ужине вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, передает РИА "Новости".
Отмечается, что Траволта появился в зале последним в компании актрисы Елены Север, супруги бизнесмена и музыкального продюсера Владимира Киселева.
Песков тепло приветствовал Траволту и провел с ним весь вечер. Актер отвлекся от беседы только один раз, чтобы сказать приветственное слово со сцены.
Ранее на Исторической сцене Большого театра и в Государственном Кремлевском дворце 19 и 21 марта прошла церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в сфере классического искусства и в области популярной музыки.
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В мире , США , Джон Траволта , Дмитрий Песков , Владимир Киселев , Хелен Миррен , РИА Новости , Москва
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