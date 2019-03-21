Траволта поужинал с Песковым

Отмечается, что Траволта появился в зале последним в компании актрисы Елены Север, супруги бизнесмена и музыкального продюсера Владимира Киселева

Песков тепло приветствовал Траволту и провел с ним весь вечер. Актер отвлекся от беседы только один раз, чтобы сказать приветственное слово со сцены.

Ранее на Исторической сцене Большого театра и в Государственном Кремлевском дворце 19 и 21 марта прошла церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в сфере классического искусства и в области популярной музыки.