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Глава МВД Украины исключил возвращение Саакашвили 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МВД Арсен Аваков исключил возвращение на Украину экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили после первого тура президентских выборов, которые состоятся 31 марта.
"Пиар за $300 в день 1 апреля. Он решил, что таким образом оплатит вам свое время на вашем канале. Михаил Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят. Потому что он имеет запрет на въезд на территорию Украины", — сказал Аваков в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона".
Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян ранее также заявлял, что украинские пограничники не пропустят Саакашвили на территорию Украины 1 апреля, на следующий день после выборов главы государства. "Данное лицо не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда на Украину до 2021 года", — заявил Слободян.
Ранее Саакашвили на одном из украинских телеканалов заявил, что 1 апреля прилетит в Киев и в подтверждение своих слов показал электронный билет. Он выразил уверенность, что Порошенко не пройдет во второй тур и что "после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко" не пускать его на Украину.
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года экс— президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
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Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , Олег Слободян , Арсен Аваков , Дмитрий Гордон , МВД , Грузия
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