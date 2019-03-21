Ким Чен Ын собрался в Россию после неудачи с Трампом

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СМИ: Ким Чен Ын намерен поехать в Россию после провала саммита с Трампом 

Газета.Ru + ещё 17 4 часа назад
Северокорейский лидер Ким Чен Ын захотел приехать в Россию после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на экс-главу центра корейских программ ЦРУ Эндрю Кима.
Бывший разведчик заявил, что Ким Чен Ын хочет поехать в Россию, однако не назвал своих источников информации. Ким добавил, что северокорейский лидер также намерен посетить Китай.
При этом, подчеркнул экс-разведчик, глава КНДР все еще намерен вести диалог с Соединенными Штатами.
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В мире , Азия , Видео , Чен Ким , Дональд Трамп , ЦРУ , США
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