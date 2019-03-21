Ким Чен Ын собрался в Россию после неудачи с Трампом

СМИ: Ким Чен Ын намерен поехать в Россию после провала саммита с Трампом

Бывший разведчик заявил, что Ким Чен Ын хочет поехать в Россию, однако не назвал своих источников информации. Ким добавил, что северокорейский лидер также намерен посетить Китай.

При этом, подчеркнул экс-разведчик, глава КНДР все еще намерен вести диалог с Соединенными Штатами.