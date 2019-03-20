На Украине закрыли радиостанцию из-за русского шансона

Служба безопасности Украины (СБУ) и Украинский государственный центр радиочастот прекратили работу нелегальной радиостанции в городе Изюм Харьковской области Украины . Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального совета страны по вопросам телевидения и радиовещания.

По данным агентства, на данной волне транслировались российские шансон и поп-музыка.

Отмечается, что закрытая радиостанция осуществляла вещание "российского радиоконтента" без лицензии.

Ранее сообщалось, что спикер Рады отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату.