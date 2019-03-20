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На Украине закрыли радиостанцию из-за русского шансона 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) и Украинский государственный центр радиочастот прекратили работу нелегальной радиостанции в городе Изюм Харьковской области Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального совета страны по вопросам телевидения и радиовещания.
По данным агентства, на данной волне транслировались российские шансон и поп-музыка.
Отмечается, что закрытая радиостанция осуществляла вещание "российского радиоконтента" без лицензии.
Ранее сообщалось, что спикер Рады отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату.
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