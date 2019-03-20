Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Луценко заподозрили в разглашении данных по делу Гандзюк 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении генерального прокурора Юрия Луценко. Его подозревают в разглашении данных о расследовании убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил адвокат Маси Найем.
«ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генпрокурором Луценко сведений досудебного расследования по делу убийства Гандзюк», — написал он в Facebook.
При этом юрист рассказал, что 27 декабря лично подал в ГБР заявление о совершении Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй УК о разглашении прокурором сведений досудебного расследования.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли дело против Луценко о незаконном обогащении.
В июле 2018 года Гандзюк облили серной кислотой. 4 ноября она скончалась.
RT на русском: последние новости
о массовых выступлениях оппозиции в Белграде Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева Порошенко утвердил решение СНБО о санкциях против России
В мире , Украина , Юрий Луценко , Херсон
Читайте также
Видео
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Происшествия В мире
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Украина В мире
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Президент Грузии отказалась разговаривать на русском
Кавказ В мире
«Мне прилечь с Началовой?»: Борисова дважды вызвала неотложку
Шоу-бизнес Статьи
«Девочка переживает»: Алдонин отказался от дочери Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение