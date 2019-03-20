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Пока вы не уснули: исчезновение Астаны, арест первого президента Крыма 

Рамблер 2 часа назад

Определены самые надежные банки России

Журнал Forbes на своем сайте опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных банков России.

Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии

Президент России Владимир Путин 20 мая назначил Бату Хасикова исполняющим обязанности главы Калмыкии.

Арестован первый президент Крыма

В Симферополе на два дня арестовали первого президента Крыма Юрия Мешкова, обвиненного в неподчинении законным требованиям полиции.

Россиян застрелили на Бали

Сотрудники индонезийской полиции устроили перестрелку с преступниками, напавшими на пункт обмена валют на юге острова Бали, сообщает местная газета Bali Post.

Астана перестала быть Астаной

Депутаты парламента Казахстана приняли "историческое решение" о переименовании столицы страны Астаны в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.

Решена судьба Караджича

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге приговорила к пожизненному заключению бывшего президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича за военные преступления 1992-1995 годов.

Загитова выиграла короткую программу на ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате мира в японском Сайтаме, передает ТАСС.

Аршавин получил новую работу

Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин занял пост тренера юношеской команды клуба.
Комментарии21
В мире , Видео , Андрей Аршавин , Тереза Мэй , Нурсултан Назарбаев , Алина Загитова , Владимир Путин , Бату Хасиков , ЕС , Зенит , РИА Новости , Forbes , ИТАР-ТАСС , Reuters , Астана , Республика Крым
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