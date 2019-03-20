Порошенко ввел новые санкции против России

Порошенко ввел дополнительные санкции против России

Отмечается, что президент Украины подписал указ о введении санкций в отношении жителей ряда стран, работавших наблюдателями на выборах в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также причастных к строительству крымского моста. Санкции коснутся 294 юридических и 848 физических лиц.

До этого украинский Совет нацбезопасности и обороны утвердил решение о введении новых антироссийских санкций в отношении юридических и физических лиц, якобы поддерживающих «агрессивные действия против Украины».

Ранее сообщалось, что Австралия ввела санкции против семи россиян из-за Керченского пролива.

Также в конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы.