Порошенко ввел новые санкции против России

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Порошенко ввел дополнительные санкции против России 

Газета.Ru + ещё 3 42 минуты назад
Украинский лидер Петр Порошенко ввел новые санкции против некоторых россиян, передает РИА «Новости».
Отмечается, что президент Украины подписал указ о введении санкций в отношении жителей ряда стран, работавших наблюдателями на выборах в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также причастных к строительству крымского моста. Санкции коснутся 294 юридических и 848 физических лиц.
До этого украинский Совет нацбезопасности и обороны утвердил решение о введении новых антироссийских санкций в отношении юридических и физических лиц, якобы поддерживающих «агрессивные действия против Украины».
Ранее сообщалось, что Австралия ввела санкции против семи россиян из-за Керченского пролива.
Также в конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы.
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