В Индии начали отмечать праздник Холи

Индийский фестиваль красок Холи — это весенний фестиваль, когда все обсыпают друг друга цветными порошками и обливают подкрашенной водой. В этот день в Индии исторически все считались равными, а краски должны были скрыть кастовую и сословную принадлежность. Для индусов Холи — важный религиозный праздник, который назван в честь Холики, ее чучело сжигают в городах и селах. А в Северной Индии для последователей кришнаизма Холи, прежде всего, связан с именем бога Кришны и его игровыми мистериями.

В этом году праздник приходится на 21 марта, однако в храме Банке-Бихари во Вриндаване отмечать фестиваль начинают раньше.

"Мы празднуем этот день раньше, чтобы все могли посетить храм, а потом отметить Холи у себя дома", — рассказал корреспонденту ТАСС смотритель храма Банке-Бихари брахман Прабхупада Ачарья Гьянендра Кишор Госвами. Историю этого праздника брахман изложил так: "Однажды в пятый день восходящей луны Кришна вместе со своими друзьями отправился отмечать Холи. Они пошли и изготовили натуральные краски из различных цветов, и теперь такие цвета можно купить на рынке. Они обсыпали друг друга красками и брызгались водой, это была лила [можно перевести как "игра", "развлечение"]".

Фото и видеосъемка в храме запрещены, но с разрешения брахманов войти в помещение с фотоаппаратом все-таки можно, корреспонденту ТАСС удалось это сделать.

Идол за занавесом

Во дворе над головами тысяч людей висит густой дым из цветного порошка. Постоянно раздаются взрывы хлопушек, начиненных разноцветной пудрой. Все хотят увидеть мурти — изображение божества, скрытого за занавесками. Брахманы ненадолго отдергивают занавес. Толпа начинает кричать, но занавеску закрывают вновь.

Лишь четыре дня перед праздником Холи мурти (идол) Кришны, согласно поверьям, "веселится" вместе с людьми, но самого мурти почти не видно, он закрыт покрывалами и слоем пудры.

В храме на праздник принято улыбаться и веселится. В промежутках между демонстрацией идола служители храма обрызгивают людей из водяных пушек.

Праздник для вдов

В другом храме Гопинатх особая церемония — здесь собираются вдовы. Традиционно в Индии вдовам нельзя участвовать в праздниках и торжествах. Они должны носить белые траурные сари, им запрещены любые украшения. В значительной части Индии эта традиция соблюдается. Считается, что со смертью мужчины ритуально "умирает" для общества и его жена. В некоторых семьях вдов изгоняют из дома.

Однако во Вриндаване неправительственные организации помогают вдовам, в этом городе им также можно отмечать Холи. "Наша неправительственная организация занимается социальными проектами, защитой прав человека, другими проблемами общества, — рассказал ТАСС глава одной из негосударственных организаций Sulabh International Биндешвар Патхак. — Мы защищаем и права вдов, пусть их мужья умерли, но они имеют право на жизнь, в том числе и на то, чтобы веселится на Холи". Sulabh International — один из спонсоров мероприятия.