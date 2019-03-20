Опрос: партия «Слуга народа» Зеленского лидирует в рейтинге политических сил на Украине

Партия "Слуга народа", лидером которой является Владимир Зеленский , возглавляет рейтинг электоральных симпатий украинцев. Такие данные опроса, проведенного в период с 11 по 18 марта центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, обнародованы в среду на пресс-конференции в Киеве.

"На парламентских выборах за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 18,6% всех опрошенных, партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко поддерживают 12,8%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" — 8,9%", — говорится в исследовании.

Замыкают пятерку лидеров партии "Оппозиционная платформа — "За жизнь" (8,9%) и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (7,8%). Остальные политические силы, отмечают социологи, не преодолевают 5% проходной барьер в парламент.

В президентском рейтинге, согласно данным исследования, лидирует также Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать 22,6% опрошенных. Второе и третье место делят Юлия Тимошенко (13,3%) и действующий президент Петр Порошенко (11,5%). На четвертом месте — лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (8,2%), а пятое место занимает кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко (8%).

Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко в период с 11 по 18 марта методом личного интервью. Всего было опрошено 2 047 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила не более 2,2%.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта, а парламентские — на 27 октября 2019 года.