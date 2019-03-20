В Африке нашли сотни тайных российских политтехнологов

В странах Африки работают от 100 до 200 политтехнологов, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным . Об этом сообщает «Дождь».

Как рассказали источники издания, сейчас российские специалисты помогают с примерно 20 африканскими избирательными кампаниями. Работавший на одном из проектов собеседник пояснил, что оплата за подобный труд очень хорошая: примерно в два-три раза больше, чем за аналогичные кампании «на выезде» в России

Какими именно проектами занимаются политтехнологи, не уточняется. Однако в качестве примеров в материале приводятся выборы в Зимбабве в конце июля 2018 года, а также всеобщие выборы в Нигерии в феврале 2019-го.

По данным трех источников издания, за африканские проекты их участники представляются в России к госнаградам. Так, одним из получивших орден Дружбы называется петербургский политконсультант Валентин Бианки, хотя официальной информации об этом нет. Мужчина опровергает эти данные, как и свою работу в Африке.

Политтехнологи также рассказали, что в Африке присутствует не только Россия, но и Китай, Франция и США, которые также заинтересованными в распространении своего влияния. Специалисты полагают, что помимо каких-то коммерческих целей «африканский проект» нужен для создания лояльных России политиков.

13 марта сообщалось, что связанные с Пригожиным политтехнологи участвовали в политическом процессе на Мадагаскаре.

В ноябре 2018 года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Среди них назывались Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР).