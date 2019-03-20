Во Львове подожгли отделение российского банка

Неизвестные совершили поджог в отделении российского банка "Форвард" во Львове , сообщили в среду в Главном управлении Нацполиции области.

"Во Франковский отдел полиции 20 марта в 4.25 поступило сообщение о пожаре в доме на улице Владимира Великого во Львове. Пожар возник в помещении одного из банковских учреждений — пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Как предварительно установили правоохранители, через одно из фасадных окон в помещение была брошена бутылка с неизвестным веществом, что могло стать причиной возгорания", — говорится в сообщении полиции на официальном сайте.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личности злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.

Ранее отделения российских банков на Украине неоднократно подвергались нападениям. Так, в феврале члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* (Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*, ОУН-УПА*, запрещена в РФ) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка" . Также в феврале во Львове неизвестная женщина в красном плаще и ее сообщник подожгли отделение "дочки" Сбербанка , неоднократно подвергались нападениям и банкоматы Сбербанка.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.