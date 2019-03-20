Шоумен Максим Галкин во время шоу Hard Day's Night на телеканале "Дождь" высказался об артисте Владимире Зеленском, сейчас лидирующем в президентской гонке на Украине.
По словам Галкина, на постсоветском пространстве не хватало политиков с актерским бэкграундом.
"Клоунада, в которую превратилась политика в бывшем СССР, нуждается в профессиональном клоуне", — поделился он, а также пошутил о другом юмористе — резиденте Comedy Club Гарике Мартиросяне. "Мечтаю о встрече в верхах — я, Зеленский и Мартиросян от Армении", — посмеялся он.
Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко проигрывает Владимиру Зеленскому в рейтингах второго тура.