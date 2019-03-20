Дочь Назарбаева получила пост после отставки отца

Дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева стала председателем Сената Парламента страны. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

На этот пост ее избрали депутаты путем тайного голосования. Все 44 присутствующих депутата поддержали кандидатуру Назарбаевой

Выборы нового спикера назначили после ухода с должности Касым-Жомарта Токаева. Он занял пост президента после отставки Нурсултана Назарбаева

Сенатор Бырганым Айтимова перед голосованием отметила «безупречное отношение» Назарбаевой к праву и к демократизации Казахстана.

Ранее Дарига Назарбаева занимала пост председателя Комитета по международным делам , обороне и безопасности казахстанского Сената.

Назарбаев, занимавший пост президента почти 30 лет, сообщил об отставке 19 марта. Свои полномочия он передал Токаеву.

После отставки Назарбаев возглавит Совет безопасности Казахстана, останется во главе партии «Нур Отан» и будет членом Конституционного совета республики.