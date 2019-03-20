Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РФ отреагировали на слова Климкина о «газовой войне» 

Рамблер 40 минут назад
Фото: Reuters
Российско-украинская «газовая война», о которой заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, — это провокация и попытка политического давления, объяснил RT депутат Госдумы Игорь Ананских.
Накануне Климкин заявил о своей уверенности в том, что по истечении нынешнего транзитного контракта Россия попробует развязать «новую газовую войну» против Украины.
«Сейчас не только мы, но и Европа хорошо понимает вероятность российских провокаций», — убежден он.
По мнению Игоря Ананских, заместителя председателя думского комитета по энергетике, провокация — это заявление украинского министра, ведь «у нас и старой (газовой войны. — Прим. ред.) не было». По его словам, это Украина во время газового конфликта 2009 года похищала газ из трубопровода.
Кроме того, парламентарий назвал заявление Климкина попыткой политического давления в рамках переговоров о новом транзитном договоре.
В мире , Политика , Украина , Павел Климкин , Игорь Ананских , Госдума
Читайте также
Видео
Новый президент Казахстана вступил в должность
В мире Кавказ
Отец Началовой уточнил причину ее гибели
Шоу-бизнес
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
Глава Алтая подал в отставку
Политика Кавказ
Испытания субмарины «Борей» попали на видео
Оружие Армия
Назарбаев поселится в библиотеке
В мире
Президент Казахстана решил переименовать столицу
В мире
Пентагон готовит «суперпушки» против России
Армия Оружие
Пышнотелых полицейских отправили в лагерь худеть
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение