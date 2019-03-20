В РФ отреагировали на слова Климкина о «газовой войне»

Накануне Климкин заявил о своей уверенности в том, что по истечении нынешнего транзитного контракта Россия попробует развязать «новую газовую войну» против Украины.

«Сейчас не только мы, но и Европа хорошо понимает вероятность российских провокаций», — убежден он.

По мнению Игоря Ананских, заместителя председателя думского комитета по энергетике, провокация — это заявление украинского министра, ведь «у нас и старой (газовой войны. — Прим. ред.) не было». По его словам, это Украина во время газового конфликта 2009 года похищала газ из трубопровода.

Кроме того, парламентарий назвал заявление Климкина попыткой политического давления в рамках переговоров о новом транзитном договоре.