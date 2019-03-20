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Правозащитники сообщили о гибели мирных жителей в Сомали при авиаударах США 

РИА Новости + ещё 1 35 минут назад
Фото: Reuters
Растущее количество авиаударов США в Сомали привело к гибели более десяти мирных жителей, сообщила в докладе правозащитная организация Amnesty International.
"Правительство США должно провести беспристрастное, тщательное расследование убедительных доказательств того, что быстро растущее количество авиаударов в Сомали привело к гибели нескольких мирных жителей", — сообщается на сайте организации.
Отмечается, что представители организации провели собственное расследование, в рамках которого они ездили в Сомали и взяли более 150 интервью у свидетелей, родственников, людей, вынужденных сменить место жительство из-за сражений, и экспертов, включая представителей вооруженных сил США. Также организация анализировала спутниковые снимки, фрагменты боеприпасов и фотографии с последствиями авиаударов.
Организация сообщает, что в результате всего пяти авиаударов из более чем 100 за последние два года погибли 14 мирных жителей, еще восемь пострадали. Эти пять ударов были нанесены по территориям, главным образом контролируемым боевиками радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб".
"Атаки, как представляется, нарушали международное гуманитарное право, и некоторые могут приравниваться к военным преступлениям", — сообщается в докладе.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции. США также наносят регулярные удары по боевикам группировки.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В мире , США , Amnesty International , ООН , Аш-Шабаб , Аль-Каида , Сомали
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