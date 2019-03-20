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В Южную Корею прибыл глава разведки США 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс прибыл в Республику Корея (РК) с визитом. По сообщениям различных источников, он намерен провести переговоры с южнокорейцами по поводу ситуации вокруг КНДР, а также согласовать общий подход по этой проблематике.
Как сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве РК, самолет с Дэниелом Коутсом приземлился на американской базе ВВС в южнокорейском Осане вчера ночью. Глава Национальной разведки США пробудет в Корее три дня.
Хотя источник отказался предоставить какие-либо другие подробности, но ожидается, что американец встретится с директором Национальной разведывательной службы (НРС) РК Со Хуном и другими высокопоставленными сотрудниками правительства РК. Предполагаемая повестка переговоров — обмен мнениями и информацией по поводу ситуации в КНДР и политики Пхеньяна, который недавно начал восстановление ракетной базы в Тончханни. Есть мнение, что КНДР готовит очередные ракетные запуски.
Кроме того, высока вероятность, что Коутс будет настаивать на выработке единого подхода к проблематике КНДР. В последнее время появилась информация, что Сеул фактически согласился с линией Пхеньяна и стал убеждать Вашингтон принять поэтапный подход к решению ядерной проблемы Северной Кореи. США настаивают, чтобы КНДР сразу и полностью сдала ракетную и ядерную программы. Согласно появившейся в прессе информации, недавно Соединенные Штаты отвергли идею Сеула провести трехсторонний саммит в формате США-РК-КНДР, а также раскритиковали предложение о поэтапном подходе к решению ядерной проблемы Севера. Некоторые американские эксперты и чиновники в кулуарах обвиняют южан в том, что последние фактически поддерживают КНДР и не следуют линии главного союзника в лице Вашингтона.

Между тем

Администрация президента РК сообщила, что лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин сегодня принял у себя Дэниела Коутса. Как говорится в заявлении, беседа затронула "широкий спектр вопросов, представляющих обоюдный интерес".
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В мире , Азия , Администрация Президента РФ , КНДР , Южная Корея , США
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