Мексика одобрила кандидатуру нового посла США

МИД Мексики во вторник одобрил кандидатуру нового посла США в стране Кристофера Ландау, говорится в сообщении мексиканского дипломатического ведомства.

"Предложение о назначении Ландау было получено от посольства США в Мексике в конце февраля текущего года. Правительство Мексики верит, что назначение Кристофера Ландау позволить продвинуть и укрепить двусторонние отношения уважения и обоюдного понимания", — отмечается в коммюнике МИД.

Предыдущий американский посол Роберта Джекобсон покинула Мексику еще весной 2018, проработав на этом посту с апреля 2016 года. Ее отставка произошла на фоне напряженности в отношениях двух стран из-за намерения США построить пограничную стену за счет Мексики, что вызывает неприятие официального Мехико, а также переговоров по пересмотру положений соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли.