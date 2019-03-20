Коболев призвал Украину запастись газом

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина должна запастись газом на 3 млрд кубометров больше обычного, чтобы обезопасить себя от «провокаций России ».

По его словам, Украине нужно обезопасить себя на случай полного прекращения транзита российского газа через украинскую ГТС. Он отметил, что Киев оценивал, что нужно стране для того, чтобы «пережить самый жесткий вариант», передает RT.

«Чтобы пройти эту зиму, нам нужно закачать в «подземку» на 3 млрд кубометров газа больше того объема, который мы туда обычно закачиваем… Тогда мы скажем: «Россияне снова угрожают провокацией, но Украина обеспечена газом», — сказал он.

В начале марта исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сделал пессимистичный прогноз по транзиту газа после 2019 года. О возможной потере транзита предупреждал и Коболев.