Нетаньяху проведёт переговоры с Трампом в Вашингтоне 25-26 марта

«Президент Дональд Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме 25 и 26 марта 2019 года», — говорится в тексте.

Как уточняется, в ходе переговоров в понедельник, 25 марта, стороны в том числе обсудят действия США и Израиля на Ближнем Востоке.

Во вторник, 26 марта, лидеры двух стран проведут совместный ужин.

Ранее сообщалось, что США и Израиль проведут совместные военные учения, в ходе которых развернут системы противоракетных комплексов THAAD.