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Нетаньяху проведёт переговоры с Трампом в Вашингтоне 25-26 марта 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон 25-26 марта и встретится с американским лидером Дональдом Трампом, передаёт пресс-служба Белого дома.
«Президент Дональд Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме 25 и 26 марта 2019 года», — говорится в тексте.
Как уточняется, в ходе переговоров в понедельник, 25 марта, стороны в том числе обсудят действия США и Израиля на Ближнем Востоке.
Во вторник, 26 марта, лидеры двух стран проведут совместный ужин.
Ранее сообщалось, что США и Израиль проведут совместные военные учения, в ходе которых развернут системы противоракетных комплексов THAAD.
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В мире , Ближний Восток , США , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , Администрация США
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