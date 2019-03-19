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В ЕС ожидают поэтапной смены власти в Казахстане 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Евросоюзе ожидают поэтапной смены власти в Казахстане после заявления президента Нурсултана Назарбаева об отставке. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель сообщества.
"Мы ожидаем плавного перехода в соответствии с конституцией Казахстана", — сказал он.
По его словам, Назарбаев "сыграл большую роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях".
"Будучи президентом Казахстана на протяжении почти 30 лет, Назарбаев продвигал реформы по модернизации, в том числе конституционные. Назарбаев сыграл важную роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях с особым упором на содействие миру, стабильности и безопасности", — отметил он.
Представитель ЕС подчеркнул, что "Казахстан остается одним из ключевых партнеров ЕС в регионе".
"Республика стала первой страной в Центральной Азии, которая подписала с ЕС соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Евросоюз является первым торговым партнером Казахстана, как и первым иностранным инвестором в Казахстане", — добавил он.
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В мире , СНГ , Нурсултан Назарбаев , ЕС
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