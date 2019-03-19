В ЕС ожидают поэтапной смены власти в Казахстане

Евросоюзе ожидают поэтапной смены власти в Казахстане после заявления президента Нурсултана Назарбаева об отставке. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель сообщества.

"Мы ожидаем плавного перехода в соответствии с конституцией Казахстана", — сказал он.

По его словам, Назарбаев "сыграл большую роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях".

"Будучи президентом Казахстана на протяжении почти 30 лет, Назарбаев продвигал реформы по модернизации, в том числе конституционные. Назарбаев сыграл важную роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях с особым упором на содействие миру, стабильности и безопасности", — отметил он.

Представитель ЕС подчеркнул, что "Казахстан остается одним из ключевых партнеров ЕС в регионе".