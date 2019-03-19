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Националисты устроили стычку с полицией перед приездом Порошенко 

News.ru 1 час назад
Фото: Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Националисты устроили столкновения с полицией в Ивано-Франковске перед встречей украинского лидера Пётра Порошенко с избирателями.
«Национальные дружины» и члены «Национального корпуса» пришли на митинг и требовали наказать тех, кто «наживается на армии».
Правоохранители взяли пикетчиков в кольцо и оттеснили от митинга. Во время столкновений использовали слезоточивый газ. Полиция вытолкала пикетчиков подальше от сцены, за границу, образованную из служебных микроавтобусов, — сообщает местное издание «Курс».
Пострадавших и задержанных после столкновений нет.
Ранее Порошенко заявил, что за организацией массовых протестов на Украине в связи с коррупцией в оборонной сфере стоят исключительно Москва и Кремль.
Как писал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым сразу же после президентских выборов. Он отметил, что всё будет сделано без каких-либо торгов и закулисных договорённостей.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Ивано-Франковск
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