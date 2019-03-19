Жену исчезнувшего экс-главы Интерпола намеревались похитить

Жена бывшего главы Интерпола Мэн Хуйвэя подала жалобу из-за попытки ее похищения. Речь идет о якобы имевшей место попытке похищения группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает РИА Новости, следственные мероприятия по делу пока не начаты.

Осенью 2018 года власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хуйвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.

Спустя некоторое время, как писал ранее News.ru, дело об исчезновении Мэн Хуйвэя было закрыто.