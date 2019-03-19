Порошенко пообещал сделать Украину страной богатых и счастливых людей

Евросоюза. Он отметил, что ключевая цель Украины состоит в том, чтобы стать членом НАТО

В случае своего переизбрания на пост главы государства действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал соотечественникам за пять лет построить «великую страну богатых людей».

«Мы будем добиваться решительных результатов в нашей борьбе с бедностью и поэтому мы построим великую страну богатых, свободных и счастливых людей», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ключевая цель Украины состоит в том, чтобы стать членом НАТО и Евросоюза и преодолеть в стране бедность.

Также, по его мнению, приоритетным для Украины является вопрос нацбезопасности.