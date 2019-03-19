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Порошенко пообещал сделать Украину страной богатых и счастливых людей 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Он отметил, что ключевая цель Украины состоит в том, чтобы стать членом НАТО и Евросоюза.
В случае своего переизбрания на пост главы государства действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал соотечественникам за пять лет построить «великую страну богатых людей».
«Мы будем добиваться решительных результатов в нашей борьбе с бедностью и поэтому мы построим великую страну богатых, свободных и счастливых людей», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что ключевая цель Украины состоит в том, чтобы стать членом НАТО и Евросоюза и преодолеть в стране бедность.
Также, по его мнению, приоритетным для Украины является вопрос нацбезопасности.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , ЕС , НАТО
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