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В Госдепе назвали выборы на Украине ключевым испытанием демократии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предстоящие президентские выборы на Украине станут ключевым испытанием демократии в стране. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
«Выборы на Украине в этом году… ключевое испытание её демократических процессов», — приводит ТАСС заявление представителя внешнеполитического ведомства США в ходе семинара в Институте мира в Вашингтоне.
Пр этом в качестве основных показателей «свободных и справедливых» выборов он отметил отсутствие преследований в отношении кандидатов и представителей СМИ.
Кроме того, Кент призвал Украину предоставить возможность проголосовать уехавшим из Крыма и Донбасса украинцам.
В начале марта президент Украины Пётр Порошенко и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл в ходе встречи подчеркнули важность недопущения внешнего вмешательства на выборах президента Украины.
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