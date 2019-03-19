Террористы напали на автобус с детсадовцами в Сирии и убили ребенка

Боевики напали на автобус в сирийском городе Алеппо, перевозивший воспитанников детского сада. Об этом сообщает агентство SANA.

По его информации, террористы прятались на северо-западной окраине города. Они напали на транспортное средство, когда оно двигалось к круговой развязке в районе аль-Захра. В результате атаки погиб пятилетний ребенок. Ранения также получил воспитатель.

РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение сообщало, что автобус обстрелял снайпер. Именно от его пули и погиб ребенок.

Как сообщается, члены террористических групп периодически совершают нападения на жилые кварталы на западной окраине Алеппо, а также на соседние небольшие населенные пункты. В результате жертвами обычно становятся смертники, а мирные жители получают ранения.

В ноябре 2018 года сообщалось, что турецкий военный снайпер застрелил ребенка в сирийской провинции Ракка.