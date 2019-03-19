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Террористы напали на автобус с детсадовцами в Сирии и убили ребенка 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Боевики напали на автобус в сирийском городе Алеппо, перевозивший воспитанников детского сада. Об этом сообщает агентство SANA.
По его информации, террористы прятались на северо-западной окраине города. Они напали на транспортное средство, когда оно двигалось к круговой развязке в районе аль-Захра. В результате атаки погиб пятилетний ребенок. Ранения также получил воспитатель.
РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение сообщало, что автобус обстрелял снайпер. Именно от его пули и погиб ребенок.
Как сообщается, члены террористических групп периодически совершают нападения на жилые кварталы на западной окраине Алеппо, а также на соседние небольшие населенные пункты. В результате жертвами обычно становятся смертники, а мирные жители получают ранения.
В ноябре 2018 года сообщалось, что турецкий военный снайпер застрелил ребенка в сирийской провинции Ракка.
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