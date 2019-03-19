Назарбаев уходит в отставку
Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана, в котором объявил о решении о сложении полномочий.
В Белоруссии решили изгнать российского посла
Жители Белоруссии собирают подписи под петицией, опубликованной на сайте petitions.by, в которой требуют объявить российского посла Михаила Бабича персоной нон грата в стране.
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
Вашингтон винит Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности при испытаниях ракеты 9М729.
Началова задолжала 20 миллионов
Судебные процессы, касающиеся квартиры Юлии Началовой, приостановят до вступления в наследство дочери и родителей певицы.
Генерал запутался в собственных словах о Ту-22М3 в Крыму
Заявление главы оборонного комитета Госдумы Владимира Шаманова о размещении в Крыму ТУ-22М3 и «Искандер-М» не соответствует действительности, рассказал он сам.
В России могут вернуть "зимнее" время
Депутат Госдумы от «Единой России» предложил повысить работоспособность граждан возвратом перевода времени.
Порошенко отказался "варить кашу" с Путиным
Пётр Порошенко отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что с нынешними властями Украины «вряд ли можно сварить кашу».
Затоплены «самолеты судного дня»
Разлившиеся воды реки Миссури в штате Небраска затопили базу военно-воздушных сил США «Оффут».
Россиян предупредили о 30-градусных морозах в апреле
В разных регионах страны не исключены заморозки, а в северных районах — сильные морозы.
Умерла трехкратная олимпийская чемпионка
Camera 4
Немецкая пловчиха, трехкратная олимпийская чемпионка Андреа Поллак скончалась на 58-м году жизни.
Российской экономике пророчат очередной обвал
Укрепление рубля, передышка в санкциях и благоприятная ситуация на нефтяном рынке не слишком помогли российской экономике.