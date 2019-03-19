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Главные события вторника 

Рамблер 10 часов назад

Назарбаев уходит в отставку

Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана, в котором объявил о решении о сложении полномочий.

В Белоруссии решили изгнать российского посла

Жители Белоруссии собирают подписи под петицией, опубликованной на сайте petitions.by, в которой требуют объявить российского посла Михаила Бабича персоной нон грата в стране.

Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729

Вашингтон винит Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности при испытаниях ракеты 9М729.

Началова задолжала 20 миллионов

Судебные процессы, касающиеся квартиры Юлии Началовой, приостановят до вступления в наследство дочери и родителей певицы.

Генерал запутался в собственных словах о Ту-22М3 в Крыму

Заявление главы оборонного комитета Госдумы Владимира Шаманова о размещении в Крыму ТУ-22М3 и «Искандер-М» не соответствует действительности, рассказал он сам.

В России могут вернуть "зимнее" время

Депутат Госдумы от «Единой России» предложил повысить работоспособность граждан возвратом перевода времени.

Порошенко отказался "варить кашу" с Путиным

Пётр Порошенко отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что с нынешними властями Украины «вряд ли можно сварить кашу».

Затоплены «самолеты судного дня»

Разлившиеся воды реки Миссури в штате Небраска затопили базу военно-воздушных сил США «Оффут».

Россиян предупредили о 30-градусных морозах в апреле

В разных регионах страны не исключены заморозки, а в северных районах — сильные морозы.

Умерла трехкратная олимпийская чемпионка

Camera 4
Немецкая пловчиха, трехкратная олимпийская чемпионка Андреа Поллак скончалась на 58-м году жизни.

Российской экономике пророчат очередной обвал

Укрепление рубля, передышка в санкциях и благоприятная ситуация на нефтяном рынке не слишком помогли российской экономике.
Комментарии3
В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Шаманов , Владимир Путин , Михаил Бабич , Единая Россия , Госдума , РИА Новости , Reuters
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