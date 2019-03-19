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Порошенко попал впросак с агитационными брошюрами 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
В распространяемых в Харькове агитационных брошюрах Петра Порошенко, строительство харьковского метрополитена проиллюстрировали фотографией петербургской подземки.
Первой обратила внимание на этот казус харьковская журналистка Татьяна Федоркова.
В Facebook она написала, что в брошюрах сообщают о том, что в Харькове уже роют тоннели метро в сторону «Одесской», при этом иллюстрируя это фотографией российского блогера не менее чем восьмилетней давности, на которой изображена станция метро «Обводный канал» в Санкт-Петербурге. Под снимком же стоит надпись «Державинская».
Как отмечает FederalCity, на самом деле оригинальное фото проходческого щита на станции метро «Обводный канал» датировано июнем 2014 года.
«Вторичная демократия, вторичные выборы, вторичный президент, вторичная страна» — так прокомментировал этот скандал изданию писатель Павел Ганипровский.
Ранее в соцсетях высмеяли Порошенко за копирование предвыборных лозунгов Путина.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Харьков
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