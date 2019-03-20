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ЕС отреагировал на заявление Назарбаева об отставке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 123 31 минуту назад
После заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об отставке в Евросоюзе ожидают плавного перехода власти в республике в соответствии с конституцией, сообщил представитель ЕС.
По его словам, Назарбаев «сыграл большую роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях», передает ТАСС.
«Будучи президентом Казахстана на протяжении почти 30 лет, Назарбаев продвигал реформы по модернизации, в том числе конституционные. Назарбаев сыграл важную роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях с особым упором на содействие миру, стабильности и безопасности», — отметил представитель ЕС.
Он также подчеркнул, что «Казахстан остается одним из ключевых партнеров ЕС в регионе».
Накануне Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Преемником был назначен спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.
Во вторник также состоялись телефонные разговоры Назарбаева с президентом России Владимир Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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В мире , Видео , Европа , СНГ , Нурсултан Назарбаев , Александр Лукашенко , ЕС , ИТАР-ТАСС
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