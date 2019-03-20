ЕС отреагировал на заявление Назарбаева об отставке

После заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об отставке в Евросоюзе ожидают плавного перехода власти в республике в соответствии с конституцией, сообщил представитель ЕС.

По его словам, Назарбаев «сыграл большую роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях», передает ТАСС

«Будучи президентом Казахстана на протяжении почти 30 лет, Назарбаев продвигал реформы по модернизации, в том числе конституционные. Назарбаев сыграл важную роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях с особым упором на содействие миру, стабильности и безопасности», — отметил представитель ЕС.

Он также подчеркнул, что «Казахстан остается одним из ключевых партнеров ЕС в регионе».

Накануне Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Преемником был назначен спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.