После заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об отставке в Евросоюзе ожидают плавного перехода власти в республике в соответствии с конституцией, сообщил представитель ЕС.
По его словам, Назарбаев «сыграл большую роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях», передает ТАСС.
«Будучи президентом Казахстана на протяжении почти 30 лет, Назарбаев продвигал реформы по модернизации, в том числе конституционные. Назарбаев сыграл важную роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях с особым упором на содействие миру, стабильности и безопасности», — отметил представитель ЕС.
Он также подчеркнул, что «Казахстан остается одним из ключевых партнеров ЕС в регионе».
Накануне Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Преемником был назначен спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.
Во вторник также состоялись телефонные разговоры Назарбаева с президентом России Владимир Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.