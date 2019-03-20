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Латвия хочет запретить ветеранам надевать форму Красной армии 9 мая 

Газета.Ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В Латвии могут запретить ветеранам надевать форму Красной армии на публичные мероприятия, сообщает РИА "Новости".
Соответствующий закон поддержала комиссия по правам человека и общественным делам сейма.
Председатель комиссии Артусс Кайминьш заявил, что носить форменную одежду вооруженных сил СССР или нацистской Германии в Латвии "неприемлемо".
За нарушение предусматривается штраф в размере до €140 для физических лиц и до €1420 — для юридических.
Ранее Эстония, Латвия и Литва попросили запретить товары с надписью "СССР".
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В мире , Прибалтика , РИА Новости , Латвия
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