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В Белоруссии начался сбор подписей за изгнание российского посла 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Василий Федосенко / Reuters
На белорусском сайте petitions.by появилась петиция, авторы которой требуют признать посла России в Белоруссии Михаила Бабича персоной нон грата. Внимание на это обратила «Хартия-97».
Петиция появилась на сайте 16 марта. «Учитывая командный тон посла России Бабича Михаила Викторовича, не понимающего разницы между федеральным округом Российской Федерации и независимым государством Республикой Беларусь, что, полагаем, ведет к подрыву дружеских отношений между нашими странами, просим, в соответствии со статьей 9 и статьей 43 Венской конвенции от 18.04.1961 "О дипломатических сношениях" объявить посла Российской Федерации Бабича Михаила Викторовича persona non grata», — говорится в тексте петиции.
На 14:00 мск 19 марта под петицией подписались более 1200 человек. Обращение планируют отправить в МИД Белоруссии 1 апреля.
Опубликованное на прошлой неделе интервью Бабича, в котором он затронул тему развития российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства, вызвало острую реакцию белорусского внешнеполитического ведомства.
Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между федеральным округом (с 2011 по 2018 годы Бабич являлся полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе) и независимым государством, а также сравнил его с «подающим надежды бухгалтером». Бабич ответил, что воспринимает критику своей работы спокойно и готов и дальше делиться с коллегами знаниями в разных областях. Однако, по его словам, хороший посол должен работать, а не быть «ванькой-встанькой»
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В мире , СНГ , Михаил Бабич , МИД
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