Зеленского предупредили о вбросах

Кандидат в президенты Украины , шоумен Владимир Зеленский сейчас является лидером президентской гонки на Украине.

Эксперты объясняют это тем, что другие кандидаты подорвали свою репутацию. "Дело в том, что основные участники теряют голоса, и они идут Зеленскому, но часть людей еще не определилась. Победа Зеленского пока не очевидна. Кроме того, могут быть какие-то вбросы. Всегда существуют некие карты, которые выкладываются на стол. Мы о Зеленском еще много чего услышим", — делится с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

По мнению Почты популярность Зеленского можно объяснить его мягкими взглядами. "У него нет каких-то радикальных взглядов, которые бы пугали население. У него и программы нет, но его сдержанность менее пугает избирателей", — подчеркнул он.

Вместе с тем, эксперт признает, что от лидера Украины будет зависеть немногое. "Украина сидит на кредитной игле МВФ , и задача нового президента — не ухудшить ситуацию, а к Порошенко и Тимошенко отношение соответствующее", — резюмировал он.

Ранее Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине. Отдать свой голос за шоумена готовы 34% украинцев.