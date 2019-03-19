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Зеленский трижды оконфузился в международных вопросах 

Газета.Ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Reuters
Второй сезон украинского сериала "Слуга народа" с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским в главной роли раскритиковали зрители.
Журналист Анатолий Марциновский нашел в шоу три конфуза, связанных с международной политикой. Прежде всего, "премьер-министр" в сериале ведет переговоры с "послом" Исландии о ее поддержке в предоставлении Украине безвиза от Евросоюза, однако Исландия не является членом ЕС.
"Совет Европы базируется в Страсбурге и не является Советом Евросоюза. У Зеленского действительно есть проблемы с консультантами по международным вопросам. Даже в кино", — цитирует Марциновского ukranews.com.
Ранее кандидата в президенты Зеленского предупредили о вбросах.
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