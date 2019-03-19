Порошенко объяснил, как «вернет» Крым

По его словам, он намерен "вернуть" полуостров с помощью усиления санкционого давления на Россию

Он также добавил, что международное сообщество поможет Украине в данном вопросе.

Порошенко подчеркнул, что Крым будет "возвращен" Украине политико-дипломатическим путем.

Ранее сообщалось, что эксперт оценил слова Порошенко о скором возвращении Крыма в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.