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Порошенко объяснил, как «вернет» Крым 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, как он собирается "вернуть" Крым. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, он намерен "вернуть" полуостров с помощью усиления санкционого давления на Россию.
Он также добавил, что международное сообщество поможет Украине в данном вопросе.
Порошенко подчеркнул, что Крым будет "возвращен" Украине политико-дипломатическим путем.
Ранее сообщалось, что эксперт оценил слова Порошенко о скором возвращении Крыма в состав Украины.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.
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