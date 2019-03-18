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Аль Бано потребовал от Украины возместить моральный ущерб от санкций 

RT на русском + ещё 2 42 минуты назад
Фото: © FrankHoermann/SVEN SIMON globallookpress.com
Итальянский певец Альбано Карризи, известный под псевдонимом Аль Бано, потребовал от Украины исключить его имя из «чёрного списка» и возместить моральный ущерб от санкций.
«Мы намерены принять самые решительные меры. Мы дойдём до Страсбурга (Европейский суд по правам человека. — RT), потому что это опасный прецедент», — приводит агентство ANSA слова адвоката артиста Кристиано Магалетти.
Он подчеркнул, что его подзащитный — «человек мира», который имеет право ездить на Украину.
Как отмечается, Аль Бано также попросил вмешаться в ситуацию итальянских дипломатов.
Уточняется, что в случае получения компенсации, все средства будут направлены в украинские благотворительные организации.
Ранее сам певец заявил, что удивился, увидев своё имя в санкционном списке Украины, так как никогда не высказывался против Украины и не давал каких-либо оценок.
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