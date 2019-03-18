Аль Бано потребовал от Украины возместить моральный ущерб от санкций

Итальянский певец Альбано Карризи, известный под псевдонимом Аль Бано , потребовал от Украины исключить его имя из «чёрного списка» и возместить моральный ущерб от санкций.

«Мы намерены принять самые решительные меры. Мы дойдём до Страсбурга (Европейский суд по правам человека. — RT), потому что это опасный прецедент», — приводит агентство ANSA слова адвоката артиста Кристиано Магалетти.

Он подчеркнул, что его подзащитный — «человек мира», который имеет право ездить на Украину.

Как отмечается, Аль Бано также попросил вмешаться в ситуацию итальянских дипломатов.

Уточняется, что в случае получения компенсации, все средства будут направлены в украинские благотворительные организации.

Ранее сам певец заявил, что удивился, увидев своё имя в санкционном списке Украины, так как никогда не высказывался против Украины и не давал каких-либо оценок.